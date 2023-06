Action haalt zelfscankassa’s weg uit verschillende filialen: verhogen ze echt het risico op diefstal?

Het waren enkele oplettende winkelgangers in Nederland die het voor het eerst opmerkten. De laatste weken hebben een aantal filialen in onder meer Den Haag, Amsterdam en Hilversum de zelfscankassa’s weggehaald uit hun winkel. Navraag bij de winkelketen leert ons dat Action ook in België uit een aantal winkels zelfscankassa’s heeft verwijderd. Over hoeveel en welke filialen het gaat, wil de winkelketen niet zeggen.

Volgens Maureen Veurman, woordvoerster van Action, gaat het om een soort proefproject. “We kijken voortdurend hoe we de klantervaring kunnen verbeteren. De zelfscan is relatief nieuw, zeker voor Action. Wij, en onze klanten, moeten hier nog van leren en door het te testen leren wij wat de beste manier is. Hierin worden verschillende manieren getest met diverse technologische mogelijkheden”, klinkt het. Het kan dus zijn dat de zelfscankassa’s op termijn gewoon weer terugkomen, zegt Veurman.

In Nederland zijn er evenwel al langer berichten over het verhoogde aantal winkeldiefstallen die gepaard gaan met zelfscankassa’s. Het aantal winkeldiefstallen in Nederland zou in 2022 met 30 procent zijn gestegen. Retailexperts zijn ervan overtuigd dat dat veel te maken heeft met de opkomst van de zelfscankassa’s.

Zelfregulering werkt niet meer

In ons land leken de zelfscankassa’s tot nu toe minder een issue. Dat Action ze nu ook bij ons weghaalt, is daarom des te opvallend. Volgens retailexpert Pierre-Alexandre Billiet komen er ook in België signalen vanuit de markt die toch wijzen op een probleem. “Bij het opkomen van de zelfscankassa had men gedacht dat er een systeem van zelfregulering zou komen. Door sporadische controles uit te voeren dacht men dat de schrik bij de klant om betrapt te worden hoog genoeg zou zijn zodat hij toch alles eerlijk zou scannen. Maar in de praktijk is dat de laatste tijd toch anders.”

“De stijging van de consumptieprijzen heeft zachte diefstallen in de hand gewerkt”, zegt Billiet. “Daarmee bedoel ik diefstallen waarbij wel degelijk een intentie is om te stelen, maar waarbij mensen toch kunnen doen alsof het per ongeluk was als ze betrapt worden. Het feit dat een product niet gescand is, kunnen ze dan steken op een technisch probleem of op een vergetelheid.”

Invloed van marges en loonkosten

Vooral in low budget-winkelketens zoals Action is dat een probleem, zegt Billiet. “Op een product van 10 euro houdt een retailer ongeveer 2,5 euro over. Als dat gestolen wordt, moet een retailer dus al vier keer dat product verkopen om enkel het verlies te compenseren. Bij een winkel als Action zijn die marges nog veel krapper, dus weegt dat nog zwaarder door.”

Nochtans blijven Belgische retailers de laatste jaren investeren in meer en meer zelfscankassa’s. Action is voorlopig de enige winkelketen die het tegenovergestelde doet. Er is dan ook nog altijd een belangrijk verschil tussen ons land en Nederland, benadrukt Billiet. “De personeelskost in België is zo’n 25 procent hoger dan in Nederland. Dat speelt mee. Met zelfscankassa’s kan je namelijk besparen op personeel. Dat weegt waarschijnlijk nog altijd zwaarder door dan de risico’s van een zelfscankassa.”

Of er binnenkort toch winkelketens het voorbeeld van Action zullen volgen, hangt volgens Billiet dan ook vooral afhangen van hoe de consumptieprijzen en de loonkost verder zullen evolueren.