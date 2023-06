Zuhal Demir grijpt in tegen containerdorp Fedasil in Koksijde

Er is eerder ook al door de politie een proces-verbaal opgemaakt. Volgens Demir lapt Fedasil “opnieuw de Vlaamse regelgeving aan haar laars”. “Iedereen is gelijk voor de wet. Wie de regels overtreedt, moet daar de gevolgen van dragen”, zegt de N-VA-minister.

Op het militair domein van Koksijde staan al langer containers voor het opvangcentrum van Fedasil. Eind november 2022 telde de politie Westkust 37 containers. Maar de containers zijn niet aangemeld of vergund. Er is daarom eerder ook al een proces-verbaal opgemaakt en bezorgd aan de burgemeester. Het zou gaan om enkele containers die al sinds 2015 aanwezig zijn, maar waar tijdens de zomer van 2022 talloze verschillende nieuwe constructies werden bijgeplaatst. Alles zonder vergunning of melding.

“Na het debacle van het containerdorp in Kampenhout, is dit opnieuw een dossier waar Fedasil de Vlaamse regelgeving aan haar laars lapt”, meent Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De N-VA-minister heeft haar diensten gevraagd om samen met het lokale niveau in te grijpen. “Wegkijken van deze overtreding kan niet de bedoeling zijn”, zegt Demir. De Vlaamse inspectiediensten hebben intussen contact opgenomen met de lokale politie in functie van volgende handhavingsstappen.