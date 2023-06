Tadej Pogacar zonder rittenkoers naar Tour, maar maakt zich geen zorgen over verstoorde voorbereiding: “Als ik Remco was, ik zou naar de Tour gaan”

Geen Ronde van Slovenië voor Tadej Pogacar (24). Dat heeft de tweevoudige Tourwinnaar bevestigd op een persconferentie vrijdagnamiddag. Pogi rijdt alleen de nationale kampioenschappen van Slovenië als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Zelf ziet hij daar geen graten in. “Ik ga sowieso genieten van de Tour, maar ik had er graag Remco bij gehad.”

Tadej Pogacar is niet het type mens en renner dat zich snel zorgen maakt. Zijn voorbereiding op de Tour is allerminst optimaal en hij schrapt ook zijn favoriete voorbereidingskoers, maar voor de Sloveense Peter Pan heeft elk nadeel zijn voordeel.

“Een Tour duurt 21 dagen, dus soms is het beter om frisser aan de start te komen”, zei Pogacar, die tijdens Luik-Bastenaken-Luik een polsbreuk opliep, over zijn niet-deelname aan de Ronde van Slovenië (14-18 juni) in zijn thuisland.

“Ik doe wel de nationale kampioenschappen, dat zijn ook twee wedstrijddagen. En trainen achter de motor kan ook helpen om het wedstrijdgevoel te simuleren. Ik maak mij er dus niet te veel zorgen over. In 2021 begon de Tour net als nu ook met pittige heuvelritten en dat ging me goed af. Je ziet dan meteen wie goed is en er is een sterke geletruidrager, dat maakt de koers minder stresserend dan wanneer er eerst vlakke etappes zijn. Ik hou van dit type Tourstart.”

Op 23 april kwam Tadej Pogacar ten val tijdens Luik-Bastenaken-Luik, waarbij twee handwortelbeentjes in zijn linkerpols brak. Die blessure verstoorde zijn Tourvoorbereiding, maar intussen is Pogacar onder meer met Tim Wellens op hoogtestage in de Sierra Nevada, waar hij trainingen op de rollen afwisselt met trainingen op de weg.

Op 11 juni onderbreekt hij de hoogtestage om een paar Tourritten te verkennen en daarna trekt hij opnieuw op hoogte, naar het Italiaanse Sestrière.

Vandaag maakte ook Remco Evenepoel zijn plannen bekend: hij zal de Ronde van Zwitserland rijden (11-18 juni), maar van de Tour de France is geen sprake. Dat vindt Pogacar jammer.

“Ik denk dat Remco voor de eindzege had kunnen strijden als hij niet had moeten opgeven”, zegt Pogacar, die de Ronde van Italië heel goed heeft gevolgd. “Mocht ik van hem zijn, ik deed de Tour de France, maar iedereen is anders en ik weet ook niet hoe hij zich op de fiets voelt na zijn covid-besmetting. Ik zou hem graag in de Tour zien, het zou de strijd alleen maar groter maken.”