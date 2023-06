Koning van de assists is hij sowieso, voor de Speler van het Seizoen is hij een van de drie genomineerden en zondag kan hij de titel pakken met Genk. Wat er ook gebeurt, Mike Trésor (24) verdient een daverend applaus voor zijn parcours. “Ik geef mezelf een 8,5 op 10. Voor een 10 op 10 had ik meer moeten scoren.”