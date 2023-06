Het kunstwerk ‘Hope Hippo’ in de tentoonstelling in het Serralves-museum. — © Fundação de Serralves, Porto.

Porto/Tongeren

Een unieke ervaring is het wel: je krant lezen op de rug van een nijlpaard. In een tentoonstelling in het Serralves-museum in Porto kan het. Het nijlpaard komt uit het atelier van de Tongerse Hedwig Snoeckx.