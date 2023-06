Ann Demeulemeester heeft nieuwe creatief directeur

Gallici is geen onbekende voor het modehuis, want eerder was hij er al verantwoordelijk voor de mannencollectie, weet WWD. Hij begon zijn carrière in Antwerpen bij Haider Ackermann. In 2019 stapte hij over naar Antonioli Group, de firma die een jaar later het vroegere modehuis van Ann Demeulemeester, een van de zogenaamde Antwerpse Zes, zou overnemen. Zo kwam hij bij het label terecht.

LEES OOK:

‘Stefano gaf dadelijk blijk van een sterke creativiteit, en van een duidelijke visie voor Ann Demeulemeester’, stelt topman Claudio Antonioli op Instagram. ‘Hij vertegenwoordigt het DNA van het merk met het oog op de toekomst.’

Over het vertrek van Saint Sernin na amper een half jaar is het stil. De collectie die hij begin dit jaar voorstelde, werd nochtans enthousiast onthaald.

Volgens het blad zal Gallici zijn eerste collectie voorstellen op de Paris Fashion Week op 30 september.