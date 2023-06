Luc (61) en Jan (65), het eerste getrouwde homokoppel van Houthalen: “Meulenberg heeft ons aanvaard”

Twintig jaar geleden stapten Jan Otto en Luc Vandevoordt uit Houthalen als een van de eerste homokoppels in Vlaanderen in het huwelijksbootje. Geen evidente keuze in die tijd. Zeker niet als je in Meulenberg woont. In de Turkse en Marokkaanse gemeenschap liggen holebi-relaties immers extra moeilijk. “In het begin waren er wat pesterijtjes, maar nu heeft iedereen ons aanvaard”, zo getuigen Jan en Luc.

Sinds 1 juni 2003 zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht toegelaten in België. Op 20 juni van dat jaar waren Jan Otto en Luc Vandevoordt - toen respectievelijk 45 en 41 jaar - de eerste mannen die elkaar het jawoord gaven in Houthalen. “We zaten naast elkaar in de zetel toen we op het tv-nieuws hoorden dat homohuwelijken gelegaliseerd zouden worden”, herinnert Luc zich nog. “We keken elkaar aan en knikten. Meer hadden we niet nodig om te weten dat we gingen trouwen. Nee, een echt aanzoek is er niet geweest.”

“De dag nadien ben ik naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis gestapt. Ik werkte voor het gemeentebestuur, dus ze kenden me daar wel”, gaat Jan verder. “De ambtenaar zag me binnenkomen en zei onmiddellijk: ‘Ik weet waarvoor je hier bent. Je gaat trouwen.’ Ik moest zelf niks zeggen. Op 20 juni zijn we dan voor de wet getrouwd. Een kerkelijk huwelijk was niet mogelijk, maar priester Jef Ulburghs heeft ons wel de zegen gegeven.”

Pesterijen

In Meulenberg kenden ze Jan en Luc toen al een tijdje. “Op de dag van ons huwelijk waren we al meer dan 15 jaar samen. Ik heb hier altijd gewoond, dit is mijn ouderlijk huis”, vertelt Jan. “De mensen uit de buurt hebben me van jongs af gekend. Negatieve reacties op mijn geaardheid heb ik nooit gekregen. Luc heeft jammer genoeg wel een en ander moeten verduren.”

Luc knikt: “Vooral in de eerste jaren nadat ik bij Jan ben ingetrokken waren er nogal wat pesterijen. Ik werkte in die tijd nog in posten bij Ford Genk. Als ik ’s avonds thuiskwam, riepen jongeren allerlei lelijke dingen naar mij. Gelukkig is dat nooit geëscaleerd in fysieke agressie zoals dat elders soms gebeurt. Jan heeft me altijd voorgehouden om die verwensingen te negeren. En ja, na een jaar of twee waren die pesterijen voorbij.”

Jan en Luc zijn er zich van bewust dat ze in een multiculturele wijk als Meulenberg beter niet te koop lopen met hun geaardheid. “In deze buurt wonen veel Turken en Marokkanen. In de moslimgemeenschap is homoseksualiteit nog altijd een heikel onderwerp. “In die middens zijn er nauwelijks of geen jongeren die zich durven outen als homo of lesbienne”, weten Jan en Luc. “Daarom zullen we ook nooit hand in hand over straat lopen. We vallen liever niet te veel op.”

Mijn broer

Voor de foto hebben Jan en Luc op vraag van onze fotograaf elkaar wel vastgepakt midden op straat voor hun woning. De twee hebben er elkaar zelfs - zedig - gekust. “Ach, onze buren weten wel dat we een koppel zijn. Maar ze keken toch erg nieuwsgierig toen we voor de foto poseerden”, vertelt Jan. “Velen doen alsof ze niet doorhebben dat we getrouwd zijn. Soms vraagt iemand me wel eens hoe het met mijn broer gaat, terwijl ik vermoed dat ze goed weten dat Luc mijn man is.”

Vandaag kunnen Jan en Luc rustig hun leventje leiden in Meulenberg. “We voelen ons aanvaard”, zeggen beiden. Dag mag ook wel, want ze dragen meer dan hun steentje bij aan het sociale leven in de wijk. Luc is vrijwilliger in het cafetaria van het dienstencentrum, Jan is actief in allerhande verenigingen. Sinds jaar en dag steken ze ook hun hulpbehoevende buurman een handje toe. “Als homo is het tegenwoordig minder lastig om naar buiten te komen dan vroeger. Toch zijn er nog altijd jongeren die niet voor hun geaardheid durven uitkomen”, besluit Jan. “Ik zou hen willen zeggen: Heb geen schrik. Als het ons lukt in Meulenberg, dan moeten jullie het zeker durven.”