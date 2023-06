Marc Hirschi pakt in Italië 30ste seizoenszege voor Team UAE

De Zwitser Marc Hirschi (UAE Team Emirates) de Giro dell’ Appennino op zijn naam geschreven. In een sprint met twee om de zege haalde hij het na 198,5 kilometer tussen Novi Ligure en Genoa van de Spanjaard Cristian Rodriguez (Arkéa Samsic). Voor Hirschi was het zijn derde zege van het seizoen, bij zijn ploeg UAE staat de teller op 30, eentje meer dan Jumbo-Visma.

Op zestien seconden van de winnaar ging de sprint om de derde plaats naar de Eritreeër Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). De vierde stek was voor de Italiaan Francesco Busatto van het Belgische Intermarché-Circus-Wanty.

Op de erelijst is Hirschi de opvolger van de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes. In 2021 was Ben Hermans de voorlopig laatste Belgische winnaar van deze Ronde van de Apennijnen.