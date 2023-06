Aryna Sabalenka voor het eerst naar achtste finales van Roland Garros, nog steeds zonder setverlies

Aryna Sabalenka (WTA 2) heeft zich gekwalificeerd voor de achtste finales van Roland Garros. Opvallend: het is de eerste keer dat ze de vierde ronde haalt in Parijs. Sabalenka, de winnares van de Australian Open, is niettemin een van de topfavorietes in Parijs.

De 25-jarige Wit-Russische, het tweede reekshoofd, versloeg de Russische Kamilla Rakhimova (WTA 82). Na een uur en zeven minuten had Sabalenka de 6-2, 6-2 zege beet op het gravel van Court Philippe-Chatrier.

Haar tegenstander in de achtste finales wordt de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 30) of de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 58). Die schakelde in de eerste ronde Maryna Zanevska uit.

De 25-jarige Sabalenka won dit seizoen met de Australian Open haar eerste grandslamtitel (in het enkel). Aan de Porte d’Auteuil in Parijs raakte ze bij haar vijf eerdere deelnames nooit voorbij de derde ronde.

Sabalenka boekt al haar 32ste zege van het seizoen (tegenover vijf nederlagen) en is ook goed op dreef op gravel. Ze bereikte de finale van het tornooi in Stuttgart, waar ze werd verslagen door Iga Swiatek, maar in Madrid versloeg ze in de finale de nummer 1 van de wereld.