Politie Brussel Zuid treft 14 kilogram drugs en 60.000 euro aan bij huiszoekingen

Eén van die huiszoekingen vond plaats in de gevangenis van Sint-Gillis. Twaalf personen werden opgepakt en in verdenking gesteld wegens drugshandel. Zeven van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket vrijdag.

De huiszoekingen en arrestaties kaderden in een onderzoek van de politiezone Zuid naar drugshandelaars die actief zijn in de wijk Clemenceau in Anderlecht. Tijdens dat onderzoek identificeerde de politie vier productiefaciliteiten, waar op 2 en 3 mei werd binnengevallen. Diezelfde dagen voerde de politie nog elf andere huiszoekingen uit in Anderlecht, De Panne, Sint-Jans-Molenbeek, Affligem, Sint-Joost-ten-Node en Brussel hoofdstad.