Wat is een motorcrosser zonder mecanicien? Niets. Vraag maar aan Liam Everts (18). De Lummenaar en monteur Marc Pluymers (48) zijn twee handen op een buik. “Liam is qua karakter en rijstijl een kopie van Rene Hofer, die eind 2021 overleed. Dat was in het begin best wel beangstigend”, bekent de Alkense monteur.