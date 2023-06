B&B Hotels vanaf volgend seizoen weer in het peloton… als co-sponsor van Arkéa

B&B Hotels vanaf 1 januari 2024 weer zijn herintrede in het peloton. De Franse hotelketen was hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg die eind 2022 ondanks ambitieuze plannen ophield te bestaan omdat er geen flankerende geldschieter werd gevonden. B&B Hotels vervangt de komende twee jaar Samsic als co-sponsor van de bestaande Franse ploeg Arkéa.

“Eind vorig jaar waren we bedroefd over het onverwachte einde van de wielerploeg die we sponsorden. Het team kon niet de extra sponsors vinden waar het op hoopte om zijn ambities te financieren en wij konden het niet alleen aan”, zegt Vincent Quandalle, directeur van de West-Europese afdeling van B&B HOTELS.

Onder meer Mark Cavendish was in beeld om kopman te worden in het ambitieuze project.

Maar nu verbindt B&B Hotels zijn lot en naam dus aan de Bretoense kredietverstrekker Arkéa, dat zelf ook zijn tot engagement tot 2025 verlengde.