Wie denkt aan eten, denkt meteen aan gedekte tafels. Tafels gevuld met honderd-en-één verschillende gerechten, omringd door vrienden, gezinsleden en familie. Maar hoewel er zeker plaats is voor zo’n taferelen, is dat niet bij iedereen in het geval: aan sommige tafels zit je nu eenmaal alleen. En het is voor die mensen dat Nathalie Le Blanc ‘Tafel voor één’ schreef.