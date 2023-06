Leerlingen Don Bosco Helchteren op werfbezoek

De ouders van Zion zijn een prachtige woning aan het bouwen in houtskeletbouw volgens de balloonmethode. Dit was het geschikte moment om de leerlingen onder te dompelen in de constructies van dergelijke houtskeletbouwwoning. Don Bosco is ervan overtuigd dat dit werfbezoek een meerwaarde is voor de opleiding van de leerlingen.