PXL-studenten ontwikkelen virtuele assistent voor mentale problemen bij gamers

Op de campus van TH Rosenheim werden informatica- en marketingstudenten van de verschillende instellingen in internationale en multidisciplinaire teams samen gezet. Een hele week werkten ze aan een digitaal bedrijfsmodel voor de Metaverse. “In het werkveld komen informatica en marketing steeds dichter bij elkaar”, zegt Joeri Gerrits, opleidingshoofd Information Technology aan Hogeschool PXL. “Professionals die elkaars taal begrijpen en disciplines overstijgen, zijn dan ook de toekomst”. Dergelijke Internationale projectweken heten ‘Blended Intensive Programmes’ (oftewel BIP) en worden Europees gefinancierd. De keuze voor een Duitse en Kroatische partner was al snel duidelijk “In het Europese hoger onderwijs landschap heb je honderden potentiële partners. Voor ons was het belangrijk gelijkgestemden te vinden die snel schakelen en de lat hoog leggen. Met TH Rosenheim en Algebra zaten we vanaf de eerste contacten helemaal op dezelfde lijn”, aldus Maarten Thiry, PXL-opleidingshoofd Marketing en Sales. Tijdens de projectweek werden indrukwekkende resultaten behaald. De kruisbestuiving tussen zowel IT- Marketing als tussen de verschillende nationaliteiten was verbluffend. Uiteindelijk bekroonde een internationale jury het studententeam dat VAMI (Virtual Assistant for Mental Issues) tot leven bracht. VAMI is een virtueel aanspreekbaar personage dat op basis van artificiële intelligentie de drempel verlaagt voor jongeren met mentale uitdagingen die op zoek zijn naar hulp in Metaverse omgevingen als Fortnite en Roblox". “Nog belangrijker dan winnen is persoonlijke groei”, zegt PXL-lector Jan Castermans, “Groeien als mens én professional door een intensieve week te beleven waarin samengewerkt wordt met diverse culturen en talen. Waar het vertrouwde "hotel mama" plaatsmaakt voor een onbekende locatie met een gezamenlijk verblijf, waar je gekende docenten inruilt voor internationale experts, waar je leert samenwerken met mensen uit verschillende disciplines en landen.”En de toekomst? Sowieso zal volgend academiejaar een nieuwe editie volgen. Momenteel ligt het nog open of deze in Zagreb of in Hasselt zal plaatsvinden. “Om eerlijk te zijn: we waren buitengewoon trots op onze PXL-studenten. Niet alleen door hun ijver, maar ook door hun passie voor samenwerking. Wie ons durft uit te dagen over "de jeugd van tegenwoordig" kan een stevig weerwoord verwachten” besluiten PXL-lectoren Jan Castermans en Tom Hermans.