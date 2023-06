Nederland is – met zijn gezellige steden, mooie natuur en fantastische fietsnetwerk – een uitgelezen bestemming voor een kortbij-vakantie. Maar wanneer een Nederlander ons probeert te overtuigen van de gastronomische troeven, fronsen we de wenkbrauwen. Toch is dat precies wat de regio Den Bosch wil doen. Ze noemt zich de culinaire hotspot van Nederland, van veld tot vork.