BV Hotspot. Astrid Coppens heeft een dure doktersafspraak en Stien Edlund bestuurt een vliegtuig

We beleven allemaal wat op een week, maar voor de meeste BV’s is letterlijk geen enkele week hetzelfde. Op Instagram geven ze ons geregeld een blik achter de schermen en daaruit selecteerden wij ook deze keer weer de highlights.

Als zwangere vrouw worden je kleren snel te klein, maar Josje heeft daar alvast een oplossing voor gevonden: ze kocht haar tuinbroek op de groei.

De meeste reizigers onder ons krijgen de cockpit van een vliegtuig nooit te zien, maar influencer Stien Edlund mocht zelfs even het stuur aanraken.

De meeste doktersbezoekjes zijn niet al te duur, maar ten huize Astrid Coppens is dat een ander verhaal.

Normaal gezien is Eline De Munck érg actief op sociale media, maar de komende tijd is dat even anders.

Handen vasthouden met je lief, doe jij dat ook? Jitske Van de Veire is alvast helemaal voor.

Sofie Dumont en manlief Wim Vannechel zijn 10 jaar getrouwd en daar horen uiteraard enkele foto’s uit de oude doos bij.