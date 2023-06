Tourploeg Jumbo-Visma blijft zoals gepland: geen Roglic of Kelderman, Kuss rijdt wel de dubbel, opnieuw met drie Belgen

Er werd de voorbije dagen wel wat gespeculeerd. Zou Primoz Roglic na zijn zege in de Giro dan toch niet de Tour rijden? Wat met Sep Kuss die als invaller succesvol moest opdraven in de Giro? Zou hij de Tour ook rijden?

Zeeman heeft alle twijfel weggenomen. Kelderman is momenteel met Van Aert op hoogtestage in Zwitserland maar zal zonder bijzondere ontwikkelingen de Tour niet rijden. Net zoals Roglic niet van de partij zal zijn. “Het is altijd geruststellend om over een sterke bank te beschikken”, aldus Zeeman in het AD. “Primoz gaan we even met rust laten. Voor het seizoen hadden we de Vuelta met potlood ingevuld. Dat blijft een reële optie.”

Concreet betekent dit dat het achttal dat vorig jaar Jonas Vingegaard naar de Tourzege loodste, slechts op één plaats gewijzigd zal worden: Dylan van Baarle neemt de plaats in van Primoz Roglic.

De acht voor de Tour: Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Sep Kuss, Steven Kruijswijk, Nathan Van Hooydonck en Dylan van Baarle.