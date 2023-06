Invalide vijftiger wil zakcentje bijverdienen met plantage maar wordt betrapt tijdens dumping van afval

Op 30 augustus 2021 werd een lichte vrachtauto Peugeot Partner met Belgische nummerplaat opgemerkt in de Reppelerweg in Peer. De bestuurder dumpte afval van cannabisplanten, zoals teeltaarde en 65 stekken, in de berm. Een getuige noteerde het kenteken waaruit bleek dat de wagen op naam stond van de echtgenote van de vijftiger uit Bree.

Na een stroom- en warmtemeting die ook positief waren op de aanwezigheid van cannabisplanten in het huis, werd er een huiszoeking uitgevoerd. In totaal vonden ze 109 planten van 50 centimeter hoog in een verborgen ruimte achter een kast in de kelder. Alles wees erop dat de plantage al een tijdje in werking was, zo vertoonde de vijverfolie in de plantage strepen van wateroxydatie, de koolstoffilters waren vuil en er werden lege bidons groeimiddelen en drie zakken met knipafval aangetroffen.

Ziekenkas

De vijftiger gaf toe dat hij achter de plantage zat. “Ik stond op de ziekenkas en ik wilde het financieel beter hebben. We kwamen maar juist rond. Via Nederlanders die ik leerde kennen, ben ik ermee gestart.” Volgens de verklaringen van de man zou er twee keer geoogst zijn. “Maar de winst van de eerste oogst heb ik volledig moeten afgeven om de installatie terug te betalen. De tweede keer mocht ik de helft houden. Dat ging over 4.000 euro.”

De Tongerse rechter veroordeelde de vijftiger tot een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro. Er werd een bedrag van 5.000 euro verbeurdverklaard. Omdat de man de elektriciteitskast had gesaboteerd, krijgt de elektriciteitsmaatschappij een schadevergoeding van 3.350 euro voor de gestolen stroom.