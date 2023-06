Hij is de schrik van elk dartsbord, maar Simon Whitlock (54) is een legende uniek in zijn soort: “Zijn geheim is heel simpel”

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts verdedigen van 15 tot 18 juni opnieuw de Belgische kleuren op de World Cup of Darts, het enige landentoernooi op de kalender. Titelverdediger is Australië, dat vorig jaar gehakt maakte van Team Belgium in de kwartfinales. Boegbeeld Simon Whitlock is er ook nu weer bij en dus doen de dartsborden in Frankfurt al een schietgebedje.