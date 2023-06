Max Verstappen 7 tienden sneller dan de rest, Ferrari en Mercedes ondermaats in Barcelona

Max Verstappen was met zijn Red Bull-Honda veruit het snelst in de eerste vrije training voor de GP van Spanje. Op het circuit van Barcelona was hij bijna 8 tienden sneller dan teammaat Sergio Perez.

Het Circuit de Catalunya is de eerste ‘echte’ omloop sinds Bahrein. Na vijf stratencircuits biedt het aan de teams de kans om hun wagens en updates echt te testen op bekend terrein. Mercedes bracht nog nieuwigheden, nadat het in Monaco al een totaal herwerkte W14 liet debuteren. Maar ook Ferrari verraste in Barcelona met nieuwe sidepods, die helemaal op die van Red Bull geïnspireerd zijn.

Mercedes lijkt voorlopig geen meter op te schieten, want George Russell en Lewis Hamilton werden slechts tiende en twaalfde. Wellicht heeft Mercedes een radicalere wijziging nodig, maar is die niet mogelijk in de loop van het seizoen. Deze wagen wordt dan ook gezien als een experimentele tussenstap, met als doel kennis te vergaren voor een omslag in aerodynamisch concept in 2024.

Ferrari stelde voorlopig ook teleur, het legde pas beslag op de achtste en de negende plaats.

Ferrari met sidepods zoals Red Bull. — © AP

Max Verstappen eindigde bovenaan de tabellen op een circuit waar de kwaliteiten van de RB19 - downforce in de snelle bochten - goed tot hun recht komen. Des te meer nu de chicane aan het eind van het rondje is vervangen door een snelle bocht, die naar het rechte stuk leidt. Opvallend was dat meerdere coureurs in die nieuwe bocht last hadden van porpoising, het stuiteren van de wagen.

Verstappen had 768 duizendsten voorsprong teammaat Sergio Perez. Daarna volgden Esteban Ocon, Nyck de Vries, Pierre Gasly en - als zesde pas - thuisidool Fernando Alonso. (mc)

