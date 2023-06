Vlaanderens bekendste cocktailbar maakt na 7 maanden comeback op geheime locatie

Eind juni schenken Noa en papa Jan opnieuw cocktails in The Pharmacy. — © IF

Vlaanderens bekendste cocktailbar keert terug: de familie Van Ongevalle blaast The Pharmacy na zeven maanden nieuw leven in. Eind juni ontvangen Noa (25) en papa Jan Van Ongevalle (58) hun eerste klanten op een geheime locatie in Knokke-Heist, en dat met een concept dat meer gedurfd, innovatief én gezelliger wordt dan ooit. “We gaan hints droppen waar onze zaak ligt”, zegt Noa.

“The Pharmacy is back.” Met die teaser kondigt de familie Van Ongevalle de terugkeer aan van de bekende cocktailbar in Knokke-Heist. In oktober 2022 hadden Noa en papa Jan nochtans het einde aangekondigd van hun bekende zaak. “Ons verhaal is geschreven, maar we kijken uit naar de toekomst”, klonk het toen.

En die toekomst begint op 30 juni: The Pharmacy neemt een doorstart op een nieuwe locatie in het centrum van Knokke. “Kleinschaliger, maar exclusiever én specialer. Het interieur wordt uniek én gezellig”, vertelt Noa. “Op onze vorige locatie merkten we dat we onze verbeelding niet helemaal de vrije loop mochten laten gaan. De cocktails moesten toegankelijk blijven voor onze klanten. Maar nu gaan we ons eens helemaal laten gaan. Ons nieuw concept is gedurfd en innovatief.”

First come, first served

Waar je eind juni moet zijn? Dat blijft vooralsnog een geheim, zegt Noa. “We gaan in de aanloop wel enkele hints droppen”, zegt ze. “Geen makkelijke tips, wel aanwijzingen zoals die soms verstopt zitten in televisieprogramma De mol. Wél een verschil: de zaak zal duidelijk herkenbaar zijn. En eens de eerste klanten weten waar we zitten, zal the word out zijn.”

In totaal zullen Noa en Jan - die de zaak samen runnen - dertig klanten tegelijk kunnen ontvangen. “Dat is niet veel: vooral tijdens de eerste dagen zal dat te weinig blijken. First come, first served”, lacht Noa. “Maar we geloven in onze nieuwe aanpak. Het feit dat we ook dichter bij het centrum van Knokke liggen, is volgens ons een voordeel. We hebben er écht enorm veel zin in.”

Inspiratie uit Azië

Zeven maanden hadden papa en dochterlief tijd om te herbronnen, en die tijd hebben ze duidelijk nuttig besteed. “Zo trokken we een maand lang door Azië, waar we inspiratie opdeden bij ’s werelds beste cocktailbars. En die bagage nemen we natuurlijk mee”, zegt Noa.

Ondertussen is het enthousiasme in Knokke groot dat de bekendste cocktailbar van Vlaanderen terugkeert. “Mijn gsm ontplofte bijna na onze aankondiging op Instagram”, grijnst ze. “Mensen zijn héél benieuwd, en ook wij kunnen eigenlijk niet wachten. Want we hebben hier de laatste tijd heel veel werk ingestoken.”