Oudste café van Rome vreest sluiting nadat eigenaar plots 120.000 euro (!) huur per maand wil

Het Antico Caffè Greco in Rome, dicht bij de Spaanse Trappen, bestaat al sinds 1760. Daardoor is het het oudste koffiehuis van Rome. En het café is niet alleen daardoor historisch belangrijk, er zijn ook veel kunstwerken, manuscripten en gedenkplaten te bewonderen van schilders, schrijvers, filosofen, politici en andere beroemdheden die in de 18de en 19de eeuw het koffiehuis bezochten.

Al meer dan twintig jaar zijn Carlo Pellegrini en zijn vrouw Flavia Iozzi de uitbaters van het café. Zij huren het van het Israëlische ziekenhuis in Rome, maar dat contract liep in 2017 af. In een nieuw contract vroeg het ziekenhuis toen om een huur van maar liefst 120.000 euro per maand. Ongehoord, aldus Pellegrini. “Dat is beledigend voor de werknemers, de leveranciers en mij en mijn vrouw”, verklaarde hij tegen de Italiaanse publieke omroep RAI.

Wet uit 1953

Omdat de twee partijen het niet eens konden worden over de huurprijs, begon een lange juridische strijd. Bij een eerste rechtszaak zei de rechter dat Pellegrini uit het pand gezet mocht worden, maar in hoger beroep mocht dat toch niet meer door een decreet uit 1953. Die zegt dat het café, inclusief de meubels en horeca-activiteiten, een monument is. Hierop trok het Israëlisch ziekenhuis naar Cassatie.

Ook het interieur maakt deel uit van het monument. — © AFP

Dat de meubels deel van het monument zijn, maakt de kwestie wat lastiger, want de inrichting van het café is wel van Pellegrini. Het ziekenhuis wil namelijk niet de meubels en zaak overnemen, maar het wil ook het pand niet verkopen. Toch blijft Pellegrini hoop houden: “Als het niet lukt, heeft het ministerie van Cultuur nog een noodplan”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. “Die kan het Israëlische ziekenhuis onteigenen en het pand overnemen.”