Boris Johnson gaat WhatsApp-berichten over coronabeleid aan onderzoekscommissie overhandigen

De gewezen Britse premier Boris Johnson gaat zijn WhatsApp-berichten over de aanpak van de coronapandemie rechtstreeks overhandigen aan de bevoegde onderzoekscommissie. Johnson heeft dat aangegeven in een brief aan de onderzoekers, zo meldt het Britse nieuwsagentschap PA vrijdag. Johnson omzeilt op die manier de huidige regering van zijn partijgenoot Rishi Sunak.

Boris Johnson had de WhatsApp-berichten en notitieboekjes over zijn coronabeleid woensdag al in onbewerkte vorm overhandigd aan het Cabinet Office van de regering. Het gaat om de berichten die hij tijdens het beheer van de pandemie als premier met andere politici en gezondheidsfunctionarissen had uitgewisseld.

De regering heeft evenwel duidelijk gemaakt dat ze niet van plan is om de documenten te delen met de commissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak van het Verenigd Koninkrijk. De deadline voor het doorgeven van de berichten is donderdag verstreken.

De Britse regering zegt dat ze niet alle berichten ongecensureerd wil vrijgeven, omdat dit irrelevant zou zijn voor het onderzoek. Ze wil enkel de berichten overhandigen die van belang waren in het besluitvormingsproces. Britse media speculeren dat de regering de WhatsApp-berichten niet wil afstaan omdat er belastende dingen over ministers in zouden staan.

Door de informatie rechtstreeks aan de commissie te geven, zet Johnson dus huidig premier Rishi Sunka in de wind. Johnson is afgelopen zomer al moeten aftreden wegens voortdurende schandalen en heeft dus niets meer te verliezen.