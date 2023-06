China roept op om wapenleveringen aan oorlog in Oekraïne te stoppen

China heeft vrijdag opgeroepen om de wapenleveringen aan de oorlogsgebieden in Oekraïne te stoppen. Volgens Li Hui, de speciale Chinese vertegenwoordiger voor Euraziatische Zaken, heeft Rusland, noch Oekraïne de deur naar onderhandelingen dichtgeslagen. Dat zei Li nadat hij was teruggekeerd van Europa, waar hij in mei een reeks pogingen tot vredesgesprekken hield.