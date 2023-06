Waarom je beter niet meer in je ogen wrijft volgens deze dokter: “Als je denkt dat er niets kan gebeuren, dan ben je fout”

Tranende ogen door allergieën, vuiltjes in het oog of vermoeidheid: het zijn enkele redenen waarom we weleens in onze ogen wrijven. Maar dat kan je volgens dokter Sam uit Singapore best niet meer doen. Aan de hand van een voorbeeld legt hij op TikTok uit wat er kan gebeuren als je te veel in je ogen wrijft. “Het is een aandoening die je zelf ontwikkelt en het treft slechts één op de 2.000 mensen”,klinkt het.