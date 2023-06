Kraamkliniek voor weidevogels in Natuurhulpcentrum is succes: eerste kieviten vrijgelaten

De eerste kieviten die het levenslicht zagen in het Natuurhulpcentrum zijn vrijdagmiddag vrijgelaten. Het derde jaar van dit broedproject is een groot succes: ruim zestig kleine kieviten, wulpen, kluten en grutto’s kropen uit hun ei in Oudsbergen.

Weidevogels zitten al langer aan de kant waar de klappen vallen. En net omdat elk exemplaar momenteel telt, startte Yentl Nijs drie jaar geleden een proefproject in het Natuurhulpcentrum. Kort samengevat: eieren die anders verloren zouden gaan, worden kunstmatig uitgebroed in een kast.

“Na een inlooploopperiode van twee jaar kunnen we dit jaar echt spreken van een succes. De broedkast van 35 eieren werd te klein. Daarom hebben we er eentje bijgekocht waar nog eens 45 eieren in kunnen”, vertelt Yentl.

(Lees verder onder de foto)

In het operatiekwartier van het Natuurhulpcentrum staat een kraamkliniekje voor bedreigde vogels. — © Dick Demey

Dagelijks controleert Yentl ‘zijn’ eieren. “En dat is nodig, want zodra de kuikens uit het ei willen komen, gaat het aangeprikte ei van de broedkast naar de uitkomkast. Alles heeft te maken met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Van daaruit verhuizen de kuikens even naar de couveuse. Na een paar dagen onder een warmtelamp leren ze vliegen in een buitenkooi. En wanneer ze het ‘vliegexamen’ hebben gedaan, kunnen we ze vrijlaten.” En zover is het nu voor de eerste kieviten.

(Lees verder onder de foto)

De eerste kieviten vertrokken vrijdagmiddag richting Maasland om daar te worden vrijgelaten. — © Dick Demey

Uitzondering

Het project werd opgestart om zoveel mogelijk weidevogels te redden. “De eerste twee jaar hadden we enkel de toestemming om eieren van de kievit, grutto, wulp en scholekster kunstmatig uit te broeden. Dit jaar is daar ook de kluut – een vogel uit waterrijke gebieden – bijgekomen op vraag van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Dat had op een veld in West-Vlaanderen enkele kluutnesten gevonden. De eieren waren er gelegd op een moment dat de akker nog heel nat was. Maar door de droogte dreigde het hele broedsel verloren te gaan. Toen we eraan kwamen, waren de twee eerste kuikens al uit het ei. Maar we hebben ze alle 25 kunnen redden. En ook die kuikens doen het nu heel goed.”

LEES OOK. Jonge kieviten kruipen uit hun ei in Natuurhulpcentrum: “Noodoplossing omdat elke vogel nodig is”

Om de kluut groot te trekken, moest Yentl wel op zoek naar het juist menu voor deze soort. “Gelukkig zijn het nestvlieders – net als de kieviten, grutto’s en wulpen - en kunnen ze na een dag al zelf eten. Toen we goed wisten wat ze aten, ging het allemaal vlot.”

(Lees verder onder de foto)

Voor het eerst werden in het Natuurhulpcentrum eieren van de kluut uitgebroed. — © Dick Demey

Geboortepiek

2023 gaat door al die succesverhalen sowieso de statistieken in als een succesjaar. “Vorig jaar konden we maar twee wulpen vrijlaten. En daar is het niet goed mee afgelopen, weten we dankzij de zenders. Eentje is opgegeten door een havik, de andere doodgeschoten door een jager in Frankrijk. Daar start binnenkort een rechtszaak tegen. Hopelijk vergaat het de kuikens van dit jaar wel goed. Ze zijn in ieder geval met veel. Ruim zestig kuikens kunnen we vrijlaten in de natuur, een onverhoopt succes. Dat is een veelvoud van de kuikens die in de natuur worden geboren. Ga daar maar vanuit. Want vaak gaat het maar over een paar kuikens per provincie die overleven. Met dit project hebben we de soort minstens een klein duwtje in de rug gegeven. En het kan alleen nog beter worden. Want er komen vermoedelijk nog eieren binnen.”

Omdat zowel het INBO als het Natuurhulpcentrum willen weten hoe het met de vrijgelaten kuikens in de natuur gaat, kregen die allemaal een wetenschappelijke ring en een kleurring aan. Op die manier zijn ze makkelijker herkenbaar als ze worden gespot.