In Leuven bracht een protestactie deze week al 150 tot 200 studenten op straat. — © Sebastian Steveniers

Hasselt

Zaterdag om 15 uur bereikt de protestbeweging tegen het vonnis in de zaak-Reuzegom ook onze provincie. Platform 21/03 plant aan het gerechtsgebouw in Hasselt een vreedzame actie. “Door alles wat er de laatste dagen gebeurd is, ben ik alleen maar bozer geworden.”