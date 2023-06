Sébastien Ogier leidt in Rally van Sardinië, Spanjaard Dani Sordo gaat van de baan

Halfweg de eerste volledige wedstrijddag in de Rally van Sardinië, de zesde WK-manche, rijdt de Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) aan de leiding. De Fransman heeft 16,3 seconden voorsprong op Esapakka Lappi (Hyundai i20 N Rally1). Pierre-Louis Loubet en zijn Belgische copiloot Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) zijn derde op 22 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is zesde en volgt op 30,2 seconden van Ogier.

Sébastien Ogier won de eerste rit op vrijdagochtend en nam zo de leiding over van Esapekka Lappi, die donderdagavond de superspecial had gewonnen. Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1) won de tweede rit van de dag. Lappi was in deze rit 0,8 seconden sneller dan Ogier en nam opnieuw de leiding over van Ogier. Neuville volgde op dat moment als vierde op 4,7 seconden van zijn teamgenoot.

Beide ritten waren slechts opwarmertjes voor de 49,9 km lange rit van Monte Lerno. Sébastien Ogier had voor die afstand 31:33:9 nodig en was daarmee 12,7 seconden sneller dan Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1). Esapekka Lappi verloor 16,7 seconden, Thierry Neuville 25,9 seconden. Beide rijders waren niet tevreden over de handelbaarheid van hun wagen.

“Ik had totaal geen grip. De wagen was onbestuurbaar. Ik ben meer dan één keer goed weggekomen”, vertelde Neuville aan de finish. Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) ging één kilometer voor het einde van de rit van de baan. De Spanjaard slaagde er toch nog in de finish te bereiken maar verloor meer dan drie minuten.

Vrijdagnamiddag worden dezelfde drie ritten gereden als vrijdagvoormiddag met dat verschil dat het beginnen regenen is op Sardinië waardoor de ritten er anders en mogelijk zwaarder zullen bijliggen.