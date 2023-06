Genk

Met een fietshelm heb je 60 tot 80 procent minder kans op een zwaar hersenletsel wanneer je een ongeval krijgt. En tóch willen we er nog niet allemaal een opzetten. “De fietshelm verplichten? Dat is een ‘no-brainer’”, zegt spoedarts Pascal Vanelderen van het ZOL in Genk.