Verkeersdoorstroming Maastrichtersteenweg in Maaseik wordt veiliger en vlotter

Woordvoerder Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): “De rijstrook voor het recht doorgaand verkeer op de Maastrichtersteenweg in de richting van Maaseik wordt verlengd. De klinkerverharding en groene middenberm worden plaatselijk opgebroken en vervangen door asfalt. Zo zal het verkeer dat zich aan het kruispunt opstelt om rechtdoor richting het centrum van Maaseik te rijden, sneller kunnen voorsorteren. Op die manier wordt het verkeer dat naar rechts afslaat richting Koning Boudewijnlaan niet langer gehinderd.”

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Deze ingreep past in ons beleid om gevaarlijke locaties op gewestwegen en gevaarlijke punten prioritair aan te passen. Het zijn vaak maar kleine ingrepen zoals deze die zorgen voor een vlottere en veilige verkeersafwikkeling.”

Weinig hinder

“Door deze ingreep worden de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op deze belangrijke invalsweg flink verbeterd”, aldus een tevreden burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “De werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Alles wordt in het werk gesteld om zo weinig hinder te veroorzaken. Het doorgaand verkeer blijft mogelijk over een versmalde rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking. Voetgangers en fietsers zullen helemaal geen hinder ondervinden.”

