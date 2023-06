Vijf keer ‘ik kook wel voor mezelf’: met deze recepten dek je de tafel voor één

Alleen wonen betekent alleen koken en zelfs zij die wél samenwonen met een partner of kinderen, moeten weleens alleen tafelen. En natuurlijk kan je dan snel-snel een diepvriespizza in de oven steken of een omelet bakken, maar daar hoeft het niet op te houden. In haar boek ‘Tafel voor één’ geeft Nathalie Le Blanc maar liefst 100 eenpersoonsrecepten die van een individuele kooksessie een echt feestje maken. Wij selecteerden er alvast vijf.

Poké met avocadoyoghurt

Poké met avocadoyoghurt. — © Bramski

Nodig voor de tonijnpoké

75 g van de beste tonijn die je kunt vinden

1 sjalot

30 g groen van lente-ui

1 eetlepel sojasaus

1 theelepel sesamolie

een paar druppels sriracha (of tabasco of een andere pikante saus)

Nodig voor de avocadoyoghurt

1 kleine avocado

3 eetlepels Griekse yoghurt

1 eetlepel citroen- of limoensap

peper en zout

Bereidingswijze

Snijd de tonijn in kleine blokjes van 2 bij 2 cm. Snijd de sjalot in lange, dunne reepjes en de lente-ui in fijne ringetjes. Meng alle poké-ingrediënten behalve de tonijn voor de saus in een kom en proef. Voeg meer sojasaus en sriracha toe voor een vollere smaak. Meng de tonijn door de saus. Sommige mensen (onder wie ik) vinden het lekker als dat net voor het opdienen gebeurt. Anderen houden van een ‘gemarineerde toets’. Gewoon uittesten wat je zelf lekker vindt, dus. Snijd de avocado middendoor, verwijder de pit en lepel er het vruchtvlees uit. Mix met een staafmixer of kleine keukenrobot samen met de yoghurt tot een gladde puree. Kruid met peper en zout en roer er het citroen- of limoensap onder. Maak op een bord een vulkaan van de avocadoyoghurt en serveer de poké erbovenop, als was het lava.

Snelle groentepoké?

Snijd twee gekookte of geroosterde rode bieten in blokjes van 2 bij 2 cm. Meng met 30 g groen van lente-ui, 1 theelepel cider- of appelazijn, 1 theelepel sesamolie, 1 teentje look en een snuifje chilivlokken en zout. Voeg daaraan eventueel wat geroosterde macadamianoten toe.

Kip uit de Auge-vallei

Kip uit de Auge-vallei — © Bramski

Nodig

120 g kipfilet

1 eetappel

20 g boter

1 sjalot

1 eetlepel calvados

50 ml kippenbouillon

25 ml verse room

beetje citroensap

fijngehakte peterselie (naar smaak)

peper en zout

Bereidingswijze

Snijd de appel in kleine stukjes en bak hem 7-10 minuten in de helft van de boter tot hij goudbruin is, maar nog niet helemaal zacht. Haal de appelblokjes uit de pan. Snipper de sjalot fijn. Smelt de rest van de boter in de pan en bak de stukjes sjalot. Haal ze uit de pan en bak de kipfilet 3-4 minuten in dezelfde pan tot hij een bruin korstje krijgt. Draai de kip om en bak nog eens 3-4 minuten. Zet de dampkap uit, voeg de calvados toe en flambeer. Voeg de kippenbouillon en de stukjes sjalot toe en kruid met peper en zout. Zet een deksel op de pan en laat alles 12-15 minuten pruttelen. Haal de kipfilet uit de pan en laat hem even rusten. Draai het vuur hoger, zodat de saus wat indikt. Voeg de room en de stukjes appel toe. Proef en kruid eventueel bij met extra peper en zout. Voeg een beetje citroensap toe. Giet de saus over de kip en besprenkel met verse peterselie.

Bloemkoolcurry met cashewnoten

Bloemkoolcurry met cashewnoten. — © Bramski

Nodig

½ bloemkool

200 ml kokosmelk

0,5 cm gember

1 teentje look

1 groene chilipeper (zoveel als je zelf lekker vindt)

zonnebloemolie

1 sjalot

1 theelepel tomatenpuree

snuifje komijnpoeder

snuifje korianderpoeder

snuifje chilipoeder

snuifje garam masala

bosje koriander

½ citroen

20 g cashewnoten

zout

Bereidingswijze

Plet de gember, de look, de groene chilipeper en wat zout in een vijzel of meng met een staafmixer. Verwarm de olie in een pan waarvoor je een deksel hebt en bak de sjalot goudbruin. Voeg de gember-look-chilipasta toe en bak al roerend 3 minuten. Roer er de tomatenpuree, de komijn, koriander, chili en 1 theelepel zout door. Snijd de bloemkool in roosjes en voeg hem toe. Roer alles heel goed om, zodat de smaken zich vermengen. Voeg de kokosmelk toe en zet het vuur iets hoger tot de saus pruttelt. Dek de pan af, zet het vuur weer iets lager en laat pruttelen tot de bloemkool gaar is (10-12 minuten). Verhit intussen in een pannetje nog wat olie en bak de cashewnoten 2 minuten. Voeg de garam masala toe aan de curry en laat 5 minuten zonder deksel pruttelen. Proef en kruid eventueel bij met zout. Strooi de cashewnoten en de korianderblaadjes over de curry. Besprenkel – net voor het serveren – met citroensap.

Nog kokosmelk over? Maak misozalm

Bak 1 gesnipperde sjalot, 1 geplet teentje look en wat geraspte gember in wat zonnebloemolie en voeg er 1 theelepel witte miso aan toe. Bak tot alles zacht en geurig is. Giet er de kokosmelk bij en laat even op een hoog vuur koken. Draai het vuur na 5 minuten lager, laat wat zalmblokjes in de saus glijden en pocheer voor 5 minuten. Haal de pan van het vuur, voeg er een handvol verse spinazie of rucola aan toe en besprenkel met limoensap. Het gerecht is helemaal af met koriander en basilicum.

New Yorkse citroenpasta

New Yorkse citroenpasta. — © Bramski

Nodig

25 g boter

zeste van 1 citroen

sap van ½ citroen

60 g linguine

een bussel groene asperges

3 eetlepels room

3 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

Breng een pot gezouten water aan de kook. Voeg de pasta toe en kook gaar volgens de instructies op de verpakking. Snijd de asperges in kleine stukjes van 3 cm. Smelt de boter op een laag vuur in een pannetje, maar let op dat hij niet bruin wordt. Voeg de zeste toe. Voeg – als de boter gesmolten is – de room en 2 eetlepels Parmezaanse kaas toe. Als de pasta nog 5 minuten moet koken, voeg dan de asperges erbij. Als de pasta klaar is, voeg je het botermengsel en het citroensap toe en meng je alles goed. Besprenkel met de rest van de Parmezaanse kaas.

Kefta mkaouara

Kefta mkaouara. — © Bramski

Nodig

1 kakelvers ei (heel belangrijk, omdat het eiwit dan nog vrij stevig is)

120 g runder- of lamsgehakt

1 eetlepel fijngehakte peterselie

1 theelepel komijnpoeder

1 theelepel chilipoeder

klein blik gepelde tomaten

1 teentje look

1 sjalot

handvol verse koriander

olijfolie

peper en zout

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200°. Maak eerst de balletjes. Meng het gehakt met de peterselie, de helft van het komijn- en chilipoeder, 1 theelepel zout en versgemalen peper. Maak je handen een beetje nat en draai 4 gehaktballetjes van 3 à 4 cm. Verwarm olijfolie in een pan (of tajine) en bak de balletjes langs alle kanten aan. Haal ze daarna uit de pan. Snipper de sjalot fijn en fruit hem 10 minuten in wat olijfolie in de pan. Doe er daarna de tomaten, het komijn- en chilipoeder en de geplette look bij. Laat 15-20 minuten pruttelen tot de saus een beetje, maar niet te veel, ingekookt is. Heb je een tajine gebruikt? Voeg de balletjes er dan weer bij. Heb je een pan gebruikt? Doe dan de saus en de gehaktballetjes in een tajine of ovenvaste schaal waarvoor je een deksel hebt. Maak een putje in het midden van de saus en breek het ei daarin. Zet het deksel van de tajine of ovenschotel erop en bak 15 minuten in de oven. Heb je de eierdooier graag nog een beetje lopend? Scheid dan het eiwit van de eierdooier, doe eerst het eiwit in de saus en 7 minuten later pas de eierdooier. Is het ei naar je zin gekookt? Serveer het dan met veel koriander erover en een vers stuk plat- of stokbrood.

Benieuwd naar de rest? Je koopt Tafel voor één bij je lokale boekhandel of online voor 27 euro.