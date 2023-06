Orange rondt overname VOO af

Orange krijgt 75 procent min één aandeel in handen. De resterende aandelen blijven bij de intercommunale Nethys. De transactie waardeert VOO op 1,8 miljard euro. Orange haalde het in de strijd om VOO van Telenet en verwerft zo een eigen vast netwerk in het zuiden van België.

“Onder het motto ‘Lead the Future’ hebben we vanaf nu de industriële kracht, technologische middelen en commerciële schaal om de toekomst van de Belgische telecommarkt te versnellen en te leiden in het belang van consumenten, werknemers en de samenleving in het algemeen”, zegt Xavier Pichon, CEO van Orange België.