Nieuwe Pfeijffer meteen op één in Vlaamse boekenverkoop

Hasselt

Alkibiades, het nieuwe boek van de Nederlandse auteur Ilja Leonard Pfeijffer staat in de eerste week na lancering meteen helemaal bovenaan in de boekenverkoop. De historische roman over de Griekse politicus Alkibiades doet het daarmee in Vlaanderen nog beter dan Atlas, het laatste deel uit de Zeven Zussen-reeks van Lucinda Riley. In eigen land moet Pfeijffer Riley wel nog laten voorgaan. De Nederlandse auteur dankt zijn vliegende start onder meer aan het succes van zijn vorige roman Grand Hotel Europa, waarvan 350.000 exemplaren verkocht zijn in Nederland en Vlaanderen. (jom)