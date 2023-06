Hasselt kleurt gebouwen blauw voor KRC Genk

De openbare gebouwen in Hasselt kleuren dit weekend blauw om KRC Genk te steunen in de titelstrijd.

Hasseltse gebouwen zoals het oude stadhuis, de Grote Markt, Quartier Bleu en de oude rijkswachtkazerne worden dit weekend verlicht in het blauw. De stad Hasselt doet dit om KRC Genk te steunen in de titelstrijd. “We kregen van de club de vraag om Limburg blauw te kleuren, en daar gaan we graag op in”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester Steven Vandeput.