De kogel is door de kerk! Remco Evenepoel herbegint in Ronde van Zwitserland: “Perfecte wedstrijd om opnieuw te beginnen”

Het gespeculeer mag ophouden, de beslissing is genomen. Remco Evenepoel (23) herneemt de competitie in de Ronde van Zwitserland (11 tot 18 juni). Ook beide nationale kampioenschappen staan op zijn kalender. Zijn recreatieve R.E.V Ride wordt verplaatst van zaterdag 10 juni naar zaterdag 1 juli zodat Evenepoel zelf ook van de partij kan zijn.

Een echte verrassing was de keuze van de wereldkampioen niet meer. De kopman van Soudal-Quick-Step kon na zijn opgave in de Giro de training hervatten. Het Criterium du Dauphiné kwam duidelijk te vroeg, de organisatoren van de Baloise Belgium Tour kregen van het team te horen dat Evenepoel in het buitenland zou herbeginnen. Dan leek de Ronde van Zwitserland sowieso de meest voor de hand liggende keuze aangezien er twee tijdritten in het rittenschema zijn opgenomen. Evenepoel wil straks in Glasgow immers voor het eerst wereldkampioen tijdrijden worden.

In die optiek neemt hij ook deel aan het BK tijdrijden in Herzele op donderdag 22 juni. Ook het BK op de weg drie dagen later staat op zijn programma. Nadien reist hij door naar het Italiaanse Val di Fassa waar Soudal-Quick-Step een hoogtestage organiseert voor de renners die niet naar de Ronde van Frankrijk gaan.

“Het was een hele uitdaging om de rest van mijn seizoen samen te stellen” Remco Evenepoel - Soudal-Quick-Step

Zijn eigen R.E.V Ride, voorzien op zaterdag 10 juni, wordt verplaatst naar zaterdag 1 juli. Zo kan Evenepoel zelf aanwezig zijn op de recreatieve fietstocht met zijn fans in en rond Schepdaal.

“Goede herinneringen”

“Het was een hele uitdaging om de rest van mijn seizoen samen te stellen”, aldus Evenepoel. “We weten dat de Giro mijn hoofddoel was, maar dat is helaas in het water gevallen. Daarna werd het belangrijk om het juiste traject uit te stippelen. Zwitserland lijkt me de perfecte wedstrijd om opnieuw te starten. Ik heb goede herinneringen aan de wedstrijd door mijn tijdritzege vorig jaar.”

Evenepoel kijkt ook verder. “Hopelijk kan ik een goede vorm meebrengen voor de Belgische kampioenschappen. Ik zou graag mijn tijdrittitel verlengen, in de wegrit zullen we wel zien wat ik kan betekenen. Daarna gaat het richting Val di Fassa waar ik in een schitterende omgeving op hoogte zal kunnen trainen. Het is de ideale locatie om mijn focus te verleggen naar het wereldkampioenschap.”