GEMEENTERAAD. Schuld per inwoner in Heers daalt tot 630 euro

Heers

Jaarrekening: Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) gaf toelichting bij de jaarrekening van 2022. “Ondanks de zware, maar duurzame investeringen die we hebben gedaan, leggen we een positieve rekening neer. We sluiten zelfs af met een resultaat dat 1,2 miljoen euro positiever is dan geraamd. We hebben voor 3.225.000 euro geïnvesteerd, onder meer in de renovatie en bijbouw van de sporthal en zijn gestart met de bouw van een cultuurcentrum. We kloppen ook af met een schuld per inwoner van 630 euro, 35 euro lager dan vorig jaar.” De oppositie stemde unaniem tegen. “Jullie doen onnodige, grote investeringen aan een aanzienlijke meerprijs waardoor de verkoop van gemeentelijk patrimonium nodig is, bepaalde doelgroepen blijven ook in de kou staan”, zei raadslid Mieke Smolders (N-VA).

Livestream: Er komt geen live streaming en geen geluidsopname per agendapunt van de gemeente- en OCMW-raad. Erika Princen en Evi Lennertz, raadsleden van Hecht, waren vragende partij. “Dit maakt het voor de burger gemakkelijker om punten op te zoeken en opnieuw te beluisteren. Nu doen de meesten die moeite niet, met enkel een geluidsopname van de volledige zitting.” Volgens bevoegd schepen Anneleen Vanherck (VLDumont) wegen de kosten hiervan niet op tegen de baten. “Zo wordt de opname van de gemeenteraad gemiddeld maar 20 keer beluisterd. Voor die mensen zijn er gerust nog stoelen vrij in de raadzaal.”

Gerechtsprocedures: CD&V-raadslid Gerald Kindermans vroeg in een extra punt om alle raadsleden meteen in kennis te stellen van de verschillende gerechtelijke of administratieve procedures die door de gemeente gevoerd worden. “Het spreekt vanzelf dat de gemeenteraad geïnteresseerd is in deze procedures omdat die financiële gevolgen kunnen hebben voor het gemeentelijk budget.” Volgens burgemeester Kristof Pirard gebeurt deze berichtgeving al. “We doen dat via de notulen van het schepencollege, alle raadsleden kunnen de documenten ook komen inkijken.”