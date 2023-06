Vrouw van Stromae reageert op gezondheidsproblemen van zanger: “We moeten positief blijven”

“Hoe het met hem gaat? Dat moet je hem vragen”, reageert Coralie Barbier in een interview met het Waalse Sudinfo. De vrouw van Paul Van Haver, alias Stromae wil vooral niet in zijn plaats antwoorden. “Wij zijn individuen op zich. Ik laat hem die vraag beantwoorden als hij daar zin in heeft.”

Veel meer over de zanger zijn toestand komen we dus niet te weten, maar Barbier gaat wel nog dieper in op de annulering van de tour. “Het maakt deel uit van de veranderingen die je tijdens je carrière meemaakt. Goed voor jezelf zorgen is de sleutel tot succes.”

Zopas lanceerde Stromae nog samen met zijn vrouw een nieuwe modecollectie onder zijn creatieve label Mosaert. Barbier blijft vooral hoopvol naar de toekomst toe en benadrukt het werk dat ze onder het label tot nu toe al hebben verzet: “We moeten positief blijven en focussen op alles wat we al hebben gerealiseerd.”