Vera (57) en Axel (47) fietsten 6.000 kilometer tussen Center Parcs

“De traditie is geboren rond 1990”, vertelt Vera Geebelen, CSR-manager bij Center Parcs. “De tocht symboliseert de verbondenheid die we als bedrijf nastreven. Axel en ik hebben de fakkel van deze tochten overgenomen ergens in 2010. Ze lieten de coördinatie het liefst over aan Limburgers omdat we in een fietsparadijs wonen (lacht).” Het gaat wel om meer dan een recreatief fietstochtje. “Daarom zoeken we telkens medewerkers die getraind zijn. Ze komen uit de vier landen waarin Center Parcs nu actief is: Nederland, Frankrijk, Duitsland en België.”

De recentste tocht ging naar het vernieuwde park in het Duitse Eifel-gebied. “Vorig jaar hebben we rond dezelfde periode in Frankrijk het park Les Landes de Gascogne geopend, tussen Toulouse en Bordeaux. Dus moesten we daar starten voor een zeven dagen durende tocht van 1.200 kilometer naar Eifel. Met een kern van tien mensen doen we de hele tocht en onderweg proberen we langs zoveel mogelijk parken te fietsen waar andere medewerkers aansluiten. En toen in 2021 Terhills Resort in Maasmechelen opende, hebben we ook meer dan 1.000 km vanuit Frankrijk moeten fietsen.”

De aankomst in Center Parcs Eifel. — © rr

Regen

Vera en Axel hebben in totaal al zeven tochten tussen verschillende parken mogen organiseren. “Opgeteld hebben we zo 6.000 km verspreid over ruim 13 jaar afgelegd. Door berg en dal”, berekent sales manager Axel Waelbers. “In het begin, voor er sprake was van de fiets-gps, gingen we vooraf nog uitgebreid op verkenning. Nu vertrouwen we op de gps, maar dat kan soms tegenvallen want zo zijn we in Frankrijk eens voor de péage van de snelweg beland, waarna we rechtsomkeer moesten maken. Onderweg wordt er vooral veel plezier gemaakt. Zo was er eens een zeer ambitieuze directeur die als eerste wilden arriveren. Wel, op de laatste rotonde voor de parkingang hebben we hem met de ploeg een paar keer gedubbeld.” “Het is vooral een groepsprestatie”, benadrukt Axel. “Dat moet ook. Deze keer hadden we drie dagen lang wind op kop, dan moet je vechten voor elkaar. We laten ook niemand afhaken. Wie wil bekomen, kan recupereren in het volgbusje.”

De volgende tocht is al in voorbereiding. “Volgend jaar zullen we fietsen van Eifel naar Denemarken waar een eerste park wordt geopend”, luidt het.