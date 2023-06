“Hup hup, ga eens vooruit”: William moet tussenkomen in geanimeerd gesprek tussen prinses Kate en pasgetrouwde Jordaanse prinses

Prins William en prinses Kate woonden donderdag het huwelijk van kroonprins Hoessein bin Abdullah en zijn Saudische vrouw Rajwa al-Saif bij in de Jordaanse hoofdstad Amman. Het Britse koninklijke koppel stond net zoals honderden andere vooraanstaande gasten in de rij om het pasgetrouwde paar te begroeten. Toen het eenmaal hun beurt was, knoopte de hertogin een gesprekje aan met de prinses. Maar dat duurde net iets te lang volgens prins William, die Kate na een tijdje - ietwat ongeduldig - aanmoedigde om op te schieten.