Tourfavoriet Tadej Pogacar deelt beelden vanop stage en lijkt klaar voor de Tour: “De vorm is niet zo slecht als ik dacht”

Tadej Pogacar heeft de laatste rechte lijn richting de start van de Ronde van Frankrijk. Via Instagram deelde hij zelf een video met beelden én commentaar vanop de hoogtestage in de Sierra Nevada.

Pogacar brak eind april zijn pols tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien reed hij in thuisbasis Monaco vooral op de rollen maar sinds enkele dagen bevindt hij zich op hoogtestage in de Sierra Nevada. Daar is het serieuze werk begonnen.

“Ik zal nog een paar dagen op de rollen trainen maar ik mag ook al op de weg rijden”, gaf Pogacar toelichting. “Vanaf volgende week mag ik voluit op de weg. De vorm is niet zo slecht als ik dacht.”

Pogacar gaf een inkijk in zijn programma. En daarin lijken geen wedstrijden voor te komen. “Ik zal hier nog twee weken hard trainen, daarna ga ik wat etappes verkennen waarna ik opnieuw op hoogte ga in Sestrières.”

Op de beelden is te zien hoe de linkerpols van Pogacar zich nog steeds in een ondersteunende brace bevindt. Tim Wellens is ook prominent op de beelden te zien.