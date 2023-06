Lommel

Danny Vandebriel (49) uit Lommel is een ervaren fietser, maar op een donkere novemberavond in 2016 werd zijn fietsgroepje verrast door een modderstrook op het fietspad. “Ik ging overkop en kwam op mijn hoofd terecht. Mijn helm was op meerdere plaatsen gebroken, maar ik had alleen een whiplash.”