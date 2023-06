Houthalen-Helchteren

Koersfiets, mountainbike, gravelbike… Tim Meus (32) uit Houthalen rijdt er allemaal even graag op. Maar in september kreeg hij een ongeval. “Een automobilist sloeg linksaf en had me niet gezien door de laagstaande zon. Mijn helm was gebarsten. Zonder helm hadden die breuken in mijn schedel gezeten.”