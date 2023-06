Oudsbergen

Vorige zomer liep het voor Stijn Witters (27) uit Oudsbergen volledig mis bij een afdaling met de fiets tijdens de Ironman in Luxemburg: gebroken ribben, een klaplong, barsten in de ruggenwervel, een scheur in de schouder, een hersenschudding en… een gescheurde fietshelm. En amper een week geleden redde zijn helm voor de tweede keer zijn leven.