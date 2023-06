Vrachtwagen belandt op zijkant bij aanrijding aan filmset ‘Billie vs Benjamin’: “Gelukkig was daar niemand aan het eten of drinken”

In Edegem is donderdag een vrachtwagen op de kant beland na een aanrijding. Het ongeval gebeurde aan de filmset van het tweede seizoen van de Streamz-reeks Billie vs. Benjamin. “Naast de vrachtwagen stond de cateringtafel. Gelukkig was niemand op het moment van het ongeval in die buurt”, zegt Sofie Peeters van productiehuis Shelter.

Het ongeval gebeurde rond 12.50u in de Justus Lipsiusstraat in Edegem. De straat was deels ingenomen door de filmcrew van Billie vs. Benjamin, maar het doorgaand verkeer kon wel beurtelings passeren. “Op een gegeven moment botste een vrachtwagen tegen de openstaande laadklep van een van de vrachtwagens van de crew”, vertelt Dimitri Eeckhout, woordvoerder van politiezone Hekla.

Door de impact kantelde die laatste vrachtwagen en belandde het gevaarte op de zij. “Al bij al valt het allemaal mee”, zegt producer Sofie Peeters van productiehuis Shelter. Ze was ook in de buurt toen het ongeval gebeurde. “In eerste instantie wilden we natuurlijk zeker zijn dat niemand gewond was geraakt, maar dat was gelukkig niet het geval. Het voornaamste slachtoffer is onze koffiemachine”, lacht Peeters opgelucht.

“Het had erger kunnen zijn, want naast de vrachtwagen stond onze cateringtafel voor de hele cast en crew. Gelukkig was niemand aan het eten of drinken op dat moment”, zegt ze. Heel wat materiaal in en rond de vrachtwagen raakte wel beschadigd. “De vrachtwagen zat vol met gerief, maar het gaat niet over de duurdere materialen zoals camera’s of lenzen. Onze filmplanning komt dus niet in het gedrang.”

Het tweede seizoen van Billie vs Benjamin, een comedy drama waarin een links meisje (Charlotte Timmers) en een rechtse jongen (Ward Kerremans) tot over hun oren verliefd worden op elkaar, wordt in 2024 verwacht op streamingplatform Streamz.

