Mathijssen maakt selectie EK beloften bekend, met Vandevoordt, Al-Dakhil, Lavia en De Ketelaere

Bondscoach Jacky Mathijssen heeft zonet zijn selectie bekendgemaakt voor het EK Beloften dat van 9 juni tot 2 juli plaatsvindt in Georgië en Roemenië. Meest opvallende namen zijn die van Charles De Ketelaere en Romeo Lavia. Ook Anderlecht-verdediger Zeno Debast is van de partij.

De voetbalbond hoopt hoge ogen te gooien op het EK, temeer daar de top drie zich plaatst voor de Olympische Spelen van Parijs in de zomer van 2024. Het is dan ook een kwaliteitsvolle 23-koppige selectie geworden met enkele opvallende namen. Charles De Ketelaere en Zeno Debast waren er al bij op het WK vorige winter in Qatar. Ook Romeo Lavia is van de partij, net als Antwerp-revelatie Arthur Vermeeren.

De selectie

Doelmannen: Maxime Delanghe, Senne Lammens en Maarten Vandevoordt

Verdedigers: Ameen Al-Dakhil, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Hugo Siquet en Ignace Van der Brempt

Middenvelders: Olivier Deman, Mandela Keita, Romeo Lavia, Eliot Matazo, Nicolas Raskin, Arthur Vermeeren en Aster Vranckx

Aanvallers: Johan Bakayoko, Michel-Ange Balikwisha, Charles De Ketelaere, Largie Ramazani en Yorbe Vertessen