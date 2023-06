Bijzonder verjaardagscadeau: Myrthe (6) mag iedere dag met andere hond gaan wandelen

“We hebben al een kat, en voorlopig komt er dus geen hond bij. Maar Myrthe is wel dol op honden”, zo vertelt mama Dorien Sybers. Myrthe werd op zondag 28 mei zes jaar. “Daarom had ik tevoren op Facebook een oproep geplaatst met de vraag of hondenbaasjes hun huisdier wilden uitlenen voor een wandeling. Ik kreeg zo’n 15 reacties, en daar hebben we dan zeven honden uitgekozen.”

“We hadden een grote brief gemaakt en die afgegeven op haar verjaardag. Daarin stonden de details en foto’s van alle honden waar ze een week lang mee mocht gaan wandelen. Ze had eerder al oorbelletjes gekregen, dus ze was heel erg verrast en blij met dit originele cadeau.” En het werd een topweek voor Myrthe. Zeven honden, zeven verschillende rassen, groot en klein, passeerden de revue. “Het is echt een heel gevarieerde week geworden: met één baasje hadden we bijvoorbeeld in provinciedomein Nieuwenhoven afgesproken. Daar zijn we dan met de hond gaan wandelen. Of we gingen bij het baasje langs. En nog een andere hond is een paar uur bij ons thuis mogen blijven. Myrthe vond het allemaal geweldig. Iedere dag ging ze op haar brief kijken welke hond ze ging ontmoeten. Ik wil daarom ook graag alle baasjes bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Voor Myrthe was dit een onvergetelijke verjaardag”, besluit Dorien. (len)

Myrthe maakt kennis met Billy. — © rr