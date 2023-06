“Reuzegom killers”: namen van Reuzegommers opnieuw aangebracht, deze keer in Gents graffitistraatje

De namen van de leden van studentenclub Reuzegom werden opnieuw aangebracht in Gent. Deze keer werden ze in het groot in het graffitistraatje gezet. “Reuzegom Killers”, staat er ook te lezen.

“Reuzegom Killers”, staat er in het groot te lezen in het Gents graffitistraatje. Wie vrijdagmorgen door het populaire straatje trok, kon opnieuw de namen van de leden van de Leuvense studentenclub zien. Ze werden in graffiti aangebracht naast ‘Sanda’, die in groot op de muur werd gespoten.

Naast de naam Sanda tekenden onbekenden ook een kaartje waarop “400 euro” te lezen staat. Een verwijzing naar de geldboete die de Reuzegommers van de rechtbank hebben gekregen. (lees verder onder de foto)

Onbekenden tekenden ook een kaartje met 400 euro: een verwijzing naar de geldboete die de Reuzegommers kregen. — © lmd

Stadshal

Donderdagmorgen nog stonden de namen van de Reuzegommers op de muur van de stadshal. De stad heeft die meteen laten verwijderen en de politie startte een onderzoek op. Ook nu kwam de politie ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) liet eerder weten niet mee te doen aan een schandpaal-samenleving.