VRT-correspondent Björn Soenens kankervrij verklaard: “Ik voel me herboren”

Björn Soenens (55), de VRT-correspondent in Amerika, kreeg in maart te horen dat hij longkanker heeft. Nu, twee maanden later, is de tumor succesvol verwijderd en is hij stilaan aan de beterhand. “Ik voel me herboren”, klinkt het.

Aan de Krant van West-Vlaanderen vertelt Soenens over zijn herstelperiode en hoe hij een rollercoaster aan emoties beleefde. “Ik ging van kerngezond naar kankerpatiënt, onderging een zware operatie en moest daarna herstellen. Ik zag mensen in gedachten afvragen hoe lang ik het nog zou trekken. (...) Vandaag ben ik kankervrij verklaard. De tumor is weggesneden en ik had godzijdank geen uitzaaiingen op de lymfeklieren.” Zijn eerstvolgende check-up is pas eind oktober.

Behandeling vanuit België

Eind maart liet Soenens via een bericht op Instagram weten dat hij de diagnose van longkanker had gekregen. Zo schreef hij: “Dienstmededeling. Ik ben ziek. Ik heb het begin van longkanker.” Hij legde uit dat hij vanuit Amerika zou overvliegen naar België om daar medisch behandeld te worden en dus een tijdje niet te zien zou zijn als Amerika-expert van VRT-nieuws.

LEES OOK. Björn Soenens heeft longkanker: “Ik maak misschien kans op volledig herstel, maar ik ben uiteraard ook bang”

Op 20 april meldde de VRT-correspondent dat de operatie goed was verlopen en hij aan zijn herstelperiode kon beginnen. Zijn dank ging uit naar iedereen die in het UZ Gent had meegedraaid: “Ik ben heel dankbaar voor al die prachtige zorg en zorgverleners. Ze verdienen groot applaus, elke dag.”