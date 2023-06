Zara Home en Vlaamse designer Vincent Van Duysen brengen nieuwe collectie uit

“Dit is een collectie geïnspireerd door gezellige momenten rond een eettafel, in het gezelschap van je geliefden. Het voelt aan als thuiskomen - de dimensies, de sensoriële aspecten, de look en de feel reflecteren allemaal mijn werk”, aldus Van Duysen.

Table 01. — © Zara Home

Zoals de designer zelf ook aangeeft, vinden de meeste stukken uit de collectie hun plaats in de eetkamer. Zo zijn er glazen en dinerkaarsen, tafellinnen en eetkamerstoelen, tafellampen en buffetkasten. Oftewel: alles wat je nodig hebt voor een geslaagde dinner date met vrienden of familie.

Cabinet 01. — © Zara Home

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten van een collectie van de spin-off van een fast fashion-merk, maakt de Zara Home+ Collection by Vincent Van Duysen gebruik van edele materialen. Van eik over linnen tot kalksteen: je waant je zo in een designwinkel. De collectie is te koop via de website en in enkele geselecteerde winkels, prijzen starten vanaf 16,99 euro en gaan tot 6.900 euro.